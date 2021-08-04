Экс-глава «Борисполя» победил в конкурсе на главу Гостаможни

Павел Рябикин победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по «карантинной» процедуре. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Фото: economy.24tv.ua

Что известно

Председателя Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Действующего председателя Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябре 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта «Борисполь». К этому Рябикин успел поработать народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании.

Предыстория

24 апреля 2020 на внеочередном заседании Кабинет министров освободил Максима Нефьодова с должности председателя Государственной таможенной службы.

Исполнение обязанностей главы таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова.

19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который ранее был заместителем главы ведомства.