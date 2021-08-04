Экс-глава «Борисполя» победил в конкурсе на главу Гостаможни

Павел Рябикин победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, он возглавлял ее с 18 ноября, однако был назначен по «карантинной» процедуре. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Экс-глава «Борисполя» победил в конкурсе на главу Гостаможни
Фото: economy.24tv.ua

Что известно

Председателя Гостаможни назначат на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Действующего председателя Гостаможни Павла Рябикина назначили главой ведомства в ноябре 2020 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

С марта 2017 года Рябикин работал гендиректором аэропорта «Борисполь». К этому Рябикин успел поработать народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании.

Предыстория

24 апреля 2020 на внеочередном заседании Кабинет министров освободил Максима Нефьодова с должности председателя Государственной таможенной службы.

Исполнение обязанностей главы таможни были временно возложены на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова.

19 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который ранее был заместителем главы ведомства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Вакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврачВакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврач
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел главу СВР Литвиненко в состав СНБО, - указЗеленский ввел главу СВР Литвиненко в состав СНБО, - указ
Чиновник Минобороны вместе с сообщником требовали $1 млн за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащихЧиновник Минобороны вместе с сообщником требовали $1 млн за победу в конкурсе на строительство жилья для военнослужащих
Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД МонастырскогоЗеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Монастырского
Силовики в Беларуси задержали главу Правозащитного центра "Вясна"Силовики в Беларуси задержали главу Правозащитного центра "Вясна"
Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГАЗеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА
Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасностиБолее 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности
Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)
Ляшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной БойкоЛяшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной Бойко
На выборах в Армении победила партия ПашинянаНа выборах в Армении победила партия Пашиняна
В Иране на выборах президента победил Ибрагим Раиси (обновлено)В Иране на выборах президента победил Ибрагим Раиси (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости