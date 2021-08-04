Главой Морской администрации стал Виталий Киндратив

Кабинет министров назначил нового главу Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Им стал Виталий Кондратив.

Назначение состоялось по итогам открытого конкурса на должность руководителя Морской администрации, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Виталий Киндратив в 2018-2020 годах возглавлял Директорат стратегического планирования и европейской интеграции Министерства инфраструктуры Украины. Ранее также занимал должности заместителя председателя Николаевской ОГА, главного консультанта-инспектора Главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента Украины. В общей сложности имеет более чем 10-летний опыт работы на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти, в частности в Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве регионального развития.

Напомним, конкурс на должность главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины был объявлен 10 июня 2021 года. Кадровые изменения являются необходимой составляющей процесса реформирования сферы морского и речного транспорта.