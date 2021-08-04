Украинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, - Минцифры

Украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня, 4 августа, техническая разработка Минцифры и ГП "Дия" по EU Digital COVID Certificate успешно прошла техническое оценивание со стороны ЕС . Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID сертификатов спецификациям ЕС ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время остался последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД , ГПСУ.

Проект реализован при поддержке Евроделегации, Программы EU4Digital и Программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

Напомним, первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дии" в начале июля.

2 июля Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Цифровые COVID-сертификаты в "Дии" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.