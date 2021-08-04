Суд смягчил меру пресечения Юлии Кузьменко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Как сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый, суд частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной (с 23:00 до 06:00). Также суд постановил снять с Кузьменко электронный браслет.

Фото: facebook.com/kiian.julia.1

20 июля 2016 года в центре Киева было взорвано машину руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте после взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугар и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом, на Дугар положено личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял действующую меру пресечения для Антоненко. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.