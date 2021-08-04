Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении в получении взятки 1 млн грн

Главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 года глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Напомним, заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ. Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката - по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

24 июля Малыша арестовали с залогом 4,75 млн гривен. 28 июля за него внесли залог, на следующий день чиновник вышел из СИЗО .

За его предполагаемого сообщника залог 714 тысяч гривен внесли еще 27 июля.

23 июля в НАБУ подтвердили обыски у председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна, однако опровергли информацию о его задержании.

Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосадминистрацию. До этого работал на различных должностях в органах юстиции, в том числе возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.

11 декабря депутата от партии "Слуга народа" Артура Товмасян было избрано главой областного совета. Он был единственным претендентом на эту должность.