Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении в получении взятки 1 млн грн

Решается вопрос об избрании Товмасяну меры пресечения.

Главе Харьковского облсовета сообщили о подозрении в получении взятки 1 млн грн
Артур Товмасян
Фото: kh.vgorode.ua

Главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 года глава Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Напомним, заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и адвоката Руслана Танабаша задержали 22 июля детективы НАБУ. Действия Малыша квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса, а адвоката - по ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

24 июля Малыша арестовали с залогом 4,75 млн гривен. 28 июля за него внесли залог, на следующий день чиновник вышел из СИЗО.

За его предполагаемого сообщника залог 714 тысяч гривен внесли еще 27 июля.

23 июля в НАБУ подтвердили обыски у председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна, однако опровергли информацию о его задержании.

Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосадминистрацию. До этого работал на различных должностях в органах юстиции, в том числе возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.

11 декабря депутата от партии "Слуга народа" Артура Товмасян было избрано главой областного совета. Он был единственным претендентом на эту должность.

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