Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы

Для путешествия достаточно иметь биометрический паспорт.

Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы

Франция разрешила гражданам Украины, которые имеют биометрические паспорта, путешествовать на свои заморские территории без специальной визы.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине.

Отмечается, что для въезда необходимо быть привитым против коронавируса.

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Эта мера подтверждает динамизм наших туристических обменов", - говорится в сообщении.

Відмінна новина: українцям ?? з біометричним #паспортом і повним графіком вакцинації ? більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території . Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів????! ????

— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021

Ранее для поездки на французские заморские территории иностранцы должны были иметь специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону. В то же время для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Напомним, в июне Франция начала постепенно открываться для вакцинированных туристов. Страны поделили на три зоны в зависимости от распространения коронавирусной эпидемии, в частности, новых штаммов, которые беспокоят мир. "Красные" страны, среди которых Индия, Турция и большая часть государств Латинской Америки, оказались в наихудшей ситуации - въезд из этих стран во Францию запрещен. "Зеленым" странам, в которые попали все страны ЕС, Южная Корея и Австралия с Новой Зеландией, самое простое - после прилета нужно показать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Украина же тогда попала в "оранжевый" список стран, в которых эпидемия под контролем, но уровень заражений остается высоким.

Однако в июле Франция открыла границы для всех типов путешествий и для украинцев - при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.

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