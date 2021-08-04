ВАКС будет рассматривать избрание меры пресечения Чаусу в закрытом режиме (обновлено)

Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд начинает рассмотрение меры пресечения бывшему судье Николаю Чаусу, обвиняемому в коррупции.

Фото: Макс Требухов

Пока не известно, доставили ли подозреваемого в зал суда из следственного изолятора СБУ , где он находился после вчерашнего задержания детективами НАБУ в "Феофании". Однако к ВАКСу уже прибыл его адвокат Ростислав Кравец, сообщил корреспондент LB.ua.

Обновление 14:47. ВАКС решил рассматривать дело Чауса в закрытом режиме, то есть без журналистов и трансляций.

Обновление 14:37. По данным "Радио Свобода", суд начался с задержкой на полчаса. Адвокаты ходатайствуют о суде в закрытом режиме, теперь это ходатайство должен рассмотреть судья. Если его примут, трансляция заседаний вестись не будет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках. После предъявления обвинений судья бежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому непосредственное отношение имеют сотрудники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционном деле, заниматься им должно было именно НАБУ.