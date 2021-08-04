Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить ряд документов.

Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД
Фото: president.gov.ua

Власти Швейцарии открыли со 2 августа въезд для туристов из Украины при соблюдении ряда обязательных требований.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте МИД Украины.

"Для граждан Украины со 2 августа сняты ограничения на въезд в Швейцарию", - говорится в информации.

Вместе с тем, при въезде в Швейцарию необходимо предъявить:

  • сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Сейчас Швейцария признает такие вакцины: Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty®/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/Covishield ™), Janssen/Johnson & Johnson (Ad26 .COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)
  • или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда)
  • или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда)
  • или подтверждение, что вы болели #Covid-19# в течение последних 6 месяцев и выздоровели.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, не привиты или не могут доказать, что за последние 6 месяцев болели COVID -19, предусмотрен 10-дневный карантин.

Напомним, правительство Италии с 31 июля сняло ограничения на въезд для туристов из Украины.

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