Швейцария сняла ограничения на въезд для граждан Украины, - МИД

При въезде в Швейцарию необходимо предъявить ряд документов.

Власти Швейцарии открыли со 2 августа въезд для туристов из Украины при соблюдении ряда обязательных требований.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте МИД Украины.

"Для граждан Украины со 2 августа сняты ограничения на въезд в Швейцарию", - говорится в информации.

Вместе с тем, при въезде в Швейцарию необходимо предъявить:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Сейчас Швейцария признает такие вакцины: Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty®/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/Covishield ™), Janssen/Johnson & Johnson (Ad26 .COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac)

или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда)

или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда)

или подтверждение, что вы болели #Covid-19# в течение последних 6 месяцев и выздоровели.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, не привиты или не могут доказать, что за последние 6 месяцев болели COVID -19, предусмотрен 10-дневный карантин.

Напомним, правительство Италии с 31 июля сняло ограничения на въезд для туристов из Украины.