Зеленский сменил руководителя Черниговской области

Должность получил Чаус из "Укргаздобычи".

Зеленский сменил руководителя Черниговской области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил главу Черниговской ОГА Анну Коваленко и назначил на ее должность Вячеслава Чауса, который до этого был заместителем генерального директора "Укргаздобычи".

Об этом сообщается в указах №342 и №343.

Коваленко - жена Руслана Хомчака, которого 27 июля освободили от должности главнокомандующего Вооруженных сил. Она возглавляла Черниговскую область с октября 2020 года.

Перед тем была депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и заместителем главы Офиса президента.

Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Президент лично вручил ему служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности, сообщается на сайте Офиса президента.

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