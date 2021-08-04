РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса.

РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии
Фото: Макс Требухов

Главное следственное управление СБУ сообщило о подозрении двум роSSийским генералам, которые имели отношение к организации вероломного убийства украинских военных около Иловайска.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Имена подозреваемых не называют, но их можно идентифицировать по указанным должностям. Это заместитель начальника генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Истраков (в 2014 - начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск) и начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев (в 2014 - начальник Центрального командного пункта).

Им инкриминируют ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны) и ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

"[Подозреваемые] в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников около г. Иловайск во время их выхода из окружения по так называемому «зеленому коридору», безопасность которого гарантировалась ВС РФ", - считает следствие.

После Иловайска генералы продолжили ведение агрессивной войны в 2014-2015 годах.

Украина планирует объявить их в розыск.

Напомним, 29 августа 2014 года роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, которые сложили оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".

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