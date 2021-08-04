В спецслужбе пояснили, что он известен своими провокациями во время акций протеста в Украине.

СБУ подтвердила запрет въезда гражданину Республики Беларусь , соучредителю "Белорусского дома в Украине" Родиону Батулину. В пресс-службе ведомства отметили, что запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных о том, что он может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

"Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Батулин был заместителем главы ОО "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого вчера нашли мертвым в Киеве .

Батулина связывают с Сергеем Коротких (Боцманом), который в 2014 году получил украинское гражданство за участие в войне против роSSийских оккупантов. В 2019 году Батулин был участником столкновения под ГБР с охраной Петра Порошенко.

Родион Батулин, по некоторым данным, может быть связан с роSSийскими неонацистами.