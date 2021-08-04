В Минске начали судить оппозиционеров Колесникову и Знака, им грозит до 12 лет

Минский областной суд начал рассматривать обвинительный акт против белорусских оппозиционеров, членов основного состава Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака.

Как сообщает Радио Свобода, дело рассматривается в закрытом режиме, на заседание не пустили даже родственников обвиняемых.

Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Виктора Бабарыко, которого не допустили к выборам в 2020 году. Затем входила в президиум Координационного совета, созданного для обеспечения передачи власти.

Ее задержали 7 сентября 2020 года. Через два дня был задержан адвокат Максим Знак, который также работал в штабе Бабарыко.

Им инкриминируют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1) .

В комментарии "Дождю" незадолго до суда Колесникова назвала обвинения абсурдными. "Нам с Максимом Знаком грозит до 12 лет за то, чего мы не делали - это свидетельство правового беспредела полицейского государства", - сказала она.

Напомним, что Виктор Бабарыко получил 14 лет лишения свободы.