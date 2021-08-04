Человек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВД

В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе - предназначено психиатрическую экспертизу.

Человек, который пришел с гранатой в Кабмин, сдался полиции благодаря переговорам со своим другом-волонтером, - МВД

Задержать бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича с гранатой РГД возле Кабинета министров удалось благодаря его приятелю - волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ сдался полиции после переговоров со своим другом. Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе - предназначено психиатрическую экспертизу. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - написал глава МВД в фейсбуке.

Монастырский подчеркнул, что никто не вправе нарушать закон, даже ветераны и защитники Украины.

"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди. Спасибо всем сотрудникам полиции, СБУ, Управления государственной охраны, которые участвовали в этой спецоперации. Отдельная благодарность товарищу правонарушителя - Василию, который сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", - добавил министр.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил на брифинге, что полиция откроет производство по четырем статьям. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников). Ее санкция - до 15 лет заключения.

В июне 2018 года сотрудники полиции в Киеве возле Кабинета министров Украины задержали мужчину, который вышел из такси в средствах индивидуальной защиты, в маске и бронежилете и с автоматом Калашникова и пошел в сторону Верховной Рады.

В ноябре 2015 года Верховная Рада обязала военнослужащих, принимавших непосредственное участие в АТО, пройти бесплатную психологическую реабилитацию. Однако, по состоянию на февраль 2018 года, очередь на такую реабилитацию только в Киеве и области составила 20 тыс. человек. Отмечалось, что основная проблема - в нехватке средств. В командовании заявляли, что, в частности, в 2017 году выделенных на реабилитацию участников АТО денег хватило для обеспечения 42% потребностей.

Также сообщалось, что армия укомплектована офицерами-психологами лишь на 37%.

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