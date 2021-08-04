Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине

На месте работают взрывотехники.

Фото: Национальная полиция Киева

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в здании Кабинета министров. Об этом пишет НВ со ссылкой на канал "Украина 24".

По данным источников LB.ua, этим человеком является бывший военный, боец батальона "Айдар" по имени Владимир.

Глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге сообщил, что полиция откроет производство по четырем статьям, пишет "РБК-Украина".

"Уголовное производство будет открыто по 4 статья. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников) - до 15 лет", - заявил Клименко.

Фото: Национальная полиция Киева

Фото: Национальная полиция Киева

Около 10 утра он пришел в правительство и сообщил о "захвате здания" и намерении взорвать гранату. Полиция для его задержания устроила спецоперацию и перекрыла движение.

Правоохранители сообщили, что будут принимать спецмероприятия, если мужчина не сдастся добровольно.

Причины поступка мужчины пока неизвестны.

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