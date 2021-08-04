НАБУ зарегистрировало против СБУ два уголовных производства, - СМИ

Национальное антикоррупционное агентство зарегистрировало два уголовных производства по поводу действий Службы безопасности Украины в отношении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ , соответствующие данные появились в ЕРДР 2 августа. В НАБУ убеждены, что действия сотрудников СБУ подпадают под статьи 146-1 (насильственное исчезновение) и 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

По мнению детективов, при задержании Чауса 30 июля сотрудники СБУ нарушили решение коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева и часть 1 статьи 210 УПК Украины, согласно которым, в случае задержания, гражданин Чаус должен был быть передан в ближайший орган досудебного расследования, которым в данном случае является НАБУ.

Нарушением статьи 365, по убеждению НАБУ, является то, что сотрудники СБУ не выполнили норму УПК. Также в бюро считают, что СБУ несколько дней прятала Чауса, что нарушает статью 146-1.

Напомним, что вчера бывшего судью Николая Чауса задержали в больнице "Феофания". Сейчас он находится в следственном изоляторе СБУ , откуда его доставят на заседание суда, запланированное на 14 часов.

ВАКС должен избрать ему меру пресечения по делу о взятке, которое было открыто еще в 2016 году, и после обвинения в которой Чаус бежал в Молдову, где находился до своего якобы похищения в апреле.