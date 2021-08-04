Мужчина угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина, полиция провела спецоперацию

Его требования пока не известны.

В помещение Кабинета министров утром 4 августа зашел мужчина с угрозами взорвать боевую гранату. Видео с места события обнародовал в Facebook Игорь Бондарчук (на записи присутствует ненормативная лексика).

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.

Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот человек якобы является ветераном.

По словам автора видео, из здания правительства всех вывела полиция, квартал перекрыт.

Обновление 11:36. Мужчину задержали.

Обновление 11:13. По данным LB.ua, мужчина является ветераном войны по имени Владимир. Он воевал в составе батальона "Айдар" и был ранен во время минного взрыва.

Обновление 11:02. В полиции Киева сообщили, что проводят спецоперацию. Правоохранители отметили, что будут вынуждены применить полицейские меры, если мужчина не сдастся добровольно. Для спецоперации перекрыто движение от Парковой дороги до улицы Шелковичной, также перекрыта улица Садовая.

Фото: ДК МВД

Фото: ДК МВД

Фото: ДК МВД

Фото: ДК МВД

Фото: ДК МВД

"В здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В Киеве введена специальная полицейская операция. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры", - сообщили правоохранители.

В Кабмине сообщили, что подготовка к заседанию правительства, которое должно состояться сегодня, продолжается в обычном режиме, пишет "Интерфакс-Украина".

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