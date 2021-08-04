РоSSийские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

За прошедшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Около населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино роSSийские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра. Около Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Водяное возле Донецка противник применял минометы 82-го калибра. В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных нет. По состоянию на 7:00 утра 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение дня вторника роSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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