Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить защиту иммигрантов из Беларуси

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел предоставить защиту иммигрантам из Беларуси, которые в нем нуждаются.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - сказал Зеленский.

Офис президента сообщил, что перечень таких граждан Беларуси уже определен. Началась работа по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории Украины, охраны.

Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве .

Национальная полиция не исключает, что он был убит, а преступление замаскировано под самоубийство.

Зеленский ожидает расследования обстоятельств гибели Шишова и регулярного информирования полицией о прогрессе следователей по этому делу.

Напомним, что в связи с репрессиями в Беларуси, что активизировались в 2020 году на фоне выборов президента, с Беларуси начали массово выезжать представители оппозиции и другие граждане, которые чувствуют опасность от режима Александра Лукашенко. Часть из них оказалась в Украине.