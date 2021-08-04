Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры

Должность первого зама получил Василий Шкураков.

Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры
Фото: uanova.net

Кабинет министров назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

С июня 2021 года Найем был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Перед тем с ноября 2019 года до апреля 2021 года он работал заместителем гендиректора "Укроборонпрома", пока его должность не сократили. В 2014-2019 годах был депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а перед тем много лет работал журналистом.

Первым заместителем министра инфраструктуры назначен Василий Шкураков, который меньше года назад возглавил государственное ПАО "Украинская финансовая жилищная компания», созданное для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.

В 2018-2020 годах он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифровизации (CDTO) назначен Анатолий Комирный.

Напомним, что Верховная Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры 20 мая 2021 года вместо Владислав Криклия. Перед тем он полтора года возглавлял Укравтодор.

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