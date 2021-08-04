Правительство уволило Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД

По данным СМИ, Геращенко уволили по собственному желанию.

Правительство уволило Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД
Фото: mvs.gov.ua

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По данным СМИ, Геращенко уволили по собственному желанию.

В то же время правительство назначило двух заместителей министра внутренних дел - Мэри Акопян и Богдана Драпятого.

Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной Радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.

Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла отставку Арсена Авакова. Известно, что он подал заявление после просьбы президента Владимира Зеленского.

Новым министром стал представитель "Слуги народа" Денис Монастырский.

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