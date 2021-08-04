Кабмин объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров объявил повторный конкурс на замещение должности главы Национальной службы здоровья Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 августа.

Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий государственной службы по ссылке: career.gov.ua, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас есть два победителя на заместителей главы НСЗУ (проходят проверку), а от нового конкурса ожидаю кандидатур для избрания достойного и амбициозного руководителя стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд грн", - написал министр в фейсбуке.

Он пообещал рассматривать кандидатуры беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам.

"Хочу видеть руководителя, который будет "жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - пояснил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что правительство также поддержал его просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития. В ближайшее время будет также объявлен соответствующий конкурс.

Напомним, в начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но действующий тогда министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы возложили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенной в связи с пандемией, был объявлен в том числе конкурс на главу НСЗУ.

В апреле 2021 года на финальный этап вышли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс было перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.