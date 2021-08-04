Суд оставил имущество Клюева под арестом

Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест с имущества бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Об этом сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа".

"Шевченковский суд 4 августа 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста с имущества Андрея Клюева", - говорится в сообщении на странице группы в фейсбуке.

С 24 января по 25 февраля 2014 года Клюев был главой администрации президента, до этого - секретарем СНБО.

В решении Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года он фигурирует как один из чиновников, в отношении которого ведется расследование среди тех, кто "подозревается в подготовке и реализации преднамеренной стратегии, направленной на прекращение и дальнейшее предотвращение протестов на Майдане с применением непропорциональной силы против протестующих, а также в применении к ним произвольных арестов и жестокого обращения".

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича, он сбежал из Украины 28 февраля 2018 года. В марте 2019 года Евросоюз снял санкции против Клюева, в апреле Интерпол прекратил его розыск.

В феврале 2020-го Антикоррупционный суд отменил заочный арест Андрея Клюева.