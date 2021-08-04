Соучредителю "Белорусского дома", руководителя которого нашли мертвым в Киеве, запретили въезд в Украину
Причины запрета неизвестны.
Общественная организация "Белорусский дом в Украине" заявила, что Украина запретила въезд гражданину Беларуси Родиону Батулину. Он был соучредителем этой организации и заместителем Виталия Шишова, найденного мертвым в Киеве.
Об этом сообщается в телеграм-канале БДУ.
"Сегодня утром на пограничном пункте "Устилуг" заместителю главы БДУ Родиону Батулину сообщили о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ", - говорится в сообщении.
На сайте БДУ отмечается, что это неприбыльная общественная организация, созданная для помощи белорусам и всем пострадавшим от режима Александра Лукашенко, в частности, в поиске жилья и легализации в Украине.
Батулина считают связанным с Сергеем "Боцманом" Коротких, который в 2014 году получил украинское гражданство за участие в войне против роSSийских оккупантов.
В 2019 году Батулин был участником столкновения с охраной Петра Порошенко, произошедшего около ГБР.