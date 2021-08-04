Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина

Его требования пока не известны.

В помещение Кабинета министров утром 4 августа зашел мужчина с угрозами взорвать боевую гранату. Видео с места события обнародовал в Facebook Игорь Бондарчук (на записи присутствует ненормативная лексика).

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.

Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот человек якобы является ветераном.

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