Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

Президент США сказал, что не читал весь отчет прокуратуры относительно обвинений, но знает результат расследования.

Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах
Ендрю Куомо та Джо Байден
Фото: USA Today

Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку. Он ответил утвердительно на вопрос журналистки CNN о том, должен ли чиновник сложить свои полномочия на фоне расследования о его причастности к сексуальным домогательствам, сообщает Insider.

"Давайте рассматривать одно за другим. Я думаю, он должен уйти в отставку", - заявил Байден.

Он добавил, что не общался с Куомо и не читал 165-страничный отчет прокуратуры о домогательствах, но знает конечный результат.

"Если расследование генерального прокурора пришло к выводу, что обвинения (Куомо. - Ред.) достоверны, я бы порекомендовал уйти в отставку. Это то, что я делаю сегодня", - отметил Байден.

К отставке губернатора уже призвали двое сенаторов Конгресса, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обвинения отвратительными.

Вчера генпрокурор штата Нью-Йорк подвел итоги расследования против Куомо по поводу притязаний в адрес нескольких нынешних и бывших госслужащих, а также женщин вне правительства штата.

По данным следствия, Куомо совершал "нежелательные и неконсенсуальные прикосновения" и делал комментарии "внушающего" сексуального характера. Такое поведение создало "враждебную рабочую среду для женщин".

Расследование действий Куомо началось в марте, после того, как несколько женщин заявили о нежелательных действиях в их адрес. Сам Куомо отрицает, что позволял себе "неуместно касаться" сотрудниц, но попросил прощения у женщин, которых мог обидеть.

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