Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Состоится встреча с Энтони Блинкеном.

Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского. Сам украинский президент полетит в США 30 августа, отметил глава МИД в Facebook.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - сообщил он.

Зеленский планирует обсудить с американским президентом "ряд крупных тем".

"Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. Важно, что Президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Впоследствии в Белом доме сказали, что визит Зеленского должен состояться 30 августа.

Дата визита Кулебы и Ермака по состоянию на 28 июля была еще не определена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Вакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврачВакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврач
Блок рекламы


Похожие новости
Если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского, - ОПЕсли окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского, - ОП
СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - КулебаСНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба
Управлять президиумом Конгресса местных и региональных властей будет Ермак, а не ЗеленскийУправлять президиумом Конгресса местных и региональных властей будет Ермак, а не Зеленский
Для украинцев открыты 124 страны мира, - КулебаДля украинцев открыты 124 страны мира, - Кулеба
Дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - КулебаДата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена, - Кулеба
Заместителем главы ГЭСС могут назначить противника визита патриарха Варфоломея в Украину, - источникиЗаместителем главы ГЭСС могут назначить противника визита патриарха Варфоломея в Украину, - источники
Кадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбыКадровые изменения в СБУ у Зеленского объяснили борьбой с контрабандой и реформированием спецслужбы
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 27,7%, за Порошенко - 13,3%За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 27,7%, за Порошенко - 13,3%
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении заявлений Зеленского о "вагнеровцах"Суд обязал ГБР открыть дело в отношении заявлений Зеленского о "вагнеровцах"
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Последние новости
Подгружаем последние новости