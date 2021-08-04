Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского. Сам украинский президент полетит в США 30 августа, отметил глава МИД в Facebook.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - сообщил он.

Зеленский планирует обсудить с американским президентом "ряд крупных тем".

"Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. Важно, что Президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в том числе высокая делегация из США ", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее, по информации американских СМИ , Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Впоследствии в Белом доме сказали, что визит Зеленского должен состояться 30 августа.

Дата визита Кулебы и Ермака по состоянию на 28 июля была еще не определена.