Чаус до суда будет находиться в изоляторе СБУ, - адвокат

Чауса доставят в суд в среду.

Чаус до суда будет находиться в изоляторе СБУ, - адвокат
Фото: Скріншот відео

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится в изоляторе временного содержания СБУ. Там его будут держать до проведения судебного заседания, которое назначено на завтра.

Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) требовало передать ему Чауса и даже устроило погоню за кортежем СБУ, перевозившим бывшего судью в Киев. Сегодня НАБУ задержало Николая Чауса во время его визита в больницу "Феофания".

По мнению адвоката, задержание произошло по согласованию с представителями СБУ.

"Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ", - сказал Кравец в обнародованном видеоролике в телеграмм-канале в ночь на среду.

По его словам, Чауса доставят в суд в среду. Он подчеркнул, что они будут продолжать готовиться к заседанию и пытаться доказать невиновность Чауса.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. С тех пор его местонахождение не сообщалось.

По словам адвоката Ростислава Кравца, экс-судья не является пока задержанным и имеет статус подозреваемого по делу НАБУ о взяточничестве и статус пострадавшего в деле СБУ о похищении.

Ходатайство об избрании меры пресечения для Чауса Высший антикоррупционный суд будет рассматривать в среду, 4 августа.

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