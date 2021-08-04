Чаус до суда будет находиться в изоляторе СБУ, - адвокат

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится в изоляторе временного содержания СБУ . Там его будут держать до проведения судебного заседания, которое назначено на завтра.

Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) требовало передать ему Чауса и даже устроило погоню за кортежем СБУ , перевозившим бывшего судью в Киев . Сегодня НАБУ задержало Николая Чауса во время его визита в больницу "Феофания".

По мнению адвоката, задержание произошло по согласованию с представителями СБУ .

"Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ ", - сказал Кравец в обнародованном видеоролике в телеграмм-канале в ночь на среду.

По его словам, Чауса доставят в суд в среду. Он подчеркнул, что они будут продолжать готовиться к заседанию и пытаться доказать невиновность Чауса.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . С тех пор его местонахождение не сообщалось.

По словам адвоката Ростислава Кравца, экс-судья не является пока задержанным и имеет статус подозреваемого по делу НАБУ о взяточничестве и статус пострадавшего в деле СБУ о похищении.

Ходатайство об избрании меры пресечения для Чауса Высший антикоррупционный суд будет рассматривать в среду, 4 августа.