Молдова направила Украине запрос на допрос Чауса и еще 12 украинцев, - СМИ

Молдова направила Украине запрос на допрос бывшего судьи Николая Чауса и еще 12 украинцев. Об этом со ссылкой на источники "Цензор.нет" пишет главред издания Юрий Бутусов.

По данным источников, запрос касается сотрудников посольства Украины в Республике Молдова и используемых им автомобилей.

"Сообщаем, что в ходе расследования уголовного дела на основе собранных на этом этапе доказательств были установлены разумные данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях относительно похищения гражданина Украины Николая Чауса", - говорится в запросе.

Фото: Юрий Бутусов

Фото: Facebook Юрий Бутусов

Также в нем отмечается, что "в расследовании уголовного дела имеются обоснованные данные об использовании поддельных паспортов и поддельных личностей, при пересечении ними государственной границы Республики Молдова".

Молдова просит задать Чаусу вопрос о том, что случилось в день его исчезновения, знает ли он людей, которые его похитили, сколько людей были в этом задействованы, где его удерживали, где он сейчас и нанесли ли ему вред.

Напомним, что сегодня детективы НАБУ задержали Чауса в помещении больницы "Феофания". Завтра ему должны избирать меру пресечения. После того, как Чаус внезапно нашелся в селе в Винницкой области и был вывезен правоохранителями, его местонахождение было неизвестно. НАБУ говорило, что Чаус в СБУ , СБУ это опровергала.

Бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.