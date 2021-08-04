НАБУ сообщило о задержании Чауса

До заседания суда, которое назначено на завтра, Чаус будет находиться в изоляторе временного содержания.

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса во время его визита в больницу "Феофания".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева , подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен завтра, 4 августа, принять Высший антикоррупционный суд. Заседание по делу назначено на 14 часов.

"До того момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", - отметили в НАБУ.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . С тех пор его местонахождение не сообщалось.

По словам адвоката Ростислава Кравца, экс-судья не является пока задержанным и имеет статус подозреваемого по делу НАБУ о взяточничестве и статус пострадавшего в деле СБУ о похищении.

Ходатайство об избрании меры пресечения для Чауса Высший антикоррупционный суд будет рассматривать в среду, 4 августа.