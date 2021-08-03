Фонд Порошенко восстановит камеру наблюдения 10 ОГШБр, поврежденную снайпером

Благотворительный Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечат восстановление камеры видеонаблюдения десятой отдельной десантно-штурмовой бригады, после вывода ее из рабочего состояния выстрелом вражеского снайпера. Об этом сообщил в видеообращении экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«С 27 мая «Дело громад», «Братья по оружию» и мой благотворительный фонд вместе с нашими партнерами по фракции «Европейская Солидарность» ведут очень важный проект. Проект, который обеспечивает сохранение жизней украинских воинов в самых горячих точках линии соприкосновения. Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует», - сказал Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» поблагодарил неравнодушных украинцев, которые помогают в закупке оборудования для фронта своими пожертвованиями.

«Это благодаря вам. Вы каждый день по 30, 50, 60 тысяч гривень отправляете на «Дело громад» и «Братьям по оружию». Мы стараемся держать, чтобы половина это были деньги, а половина были деньги моего благотворительного фонда. И сегодня 10-ка, где уже полностью завершено обеспечение этими системами, и уже в семьдесят втором обустраиваются позиции в горячих точках - Зайцево, Шумах, Авдеевке на «промке». Эта работа будет продолжаться», - отметил он.

«К сожалению, мы не обходимся без потерь. Но не потерь наших воинов, а потерь этих «глаз». Глаз, которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами», - добавил пятый Президент Украины.

Также Петр Порошенко продемонстрировал поврежденную снайпером камеру: «Итак, пуля снайпера враждебного попала ... вот есть входное и выходное ... И они думали, что уничтожат наши «глаза».

«Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим «глаз» нашим бойцам из «десятки», и они будут действовать более эффективно», - подчеркнул пятый президент Украины.

Лидер «Европейской Солидарности» сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолвжится.

«Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. И на каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте, будут три новых - вашими и нашими усилиями», - подчеркнул Порошенко.