Украина предоставит гуманитарную помощь Литве из-за увеличения количества нелегальных мигрантов

Президент Зеленский подписал соответствующий указ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №341/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литве для обустройства ее государственной границы.

Ранее, 28 июля, на заседании Кабмина был одобрен проект указа президента Украины о предоставлении Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Напомним, в течение воскресенья, 1 августа, со стороны Беларуси в Литву перешли 289 нелегальных мигрантов, а к семи утра понедельника - еще 109. Это - абсолютный рекорд с начала миграционной кризиса, который спровоцировал режим Александра Лукашенко.

В этом году границу Литвы со стороны Беларуси нелегально перешли почти 4000 человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Должностные лица Литвы уверены, что увеличение потоков миграции является местью со стороны режима Лукашенко за санкции и мигрантов завозят в Беларусь намеренно с целью переправки в Литву. Беларусь говорит, что просто перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС, а Лукашенко даже заявил, что Литва сама виновата в наплыве нелегалов.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Лукашенко за провокацию миграционного кризиса.

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