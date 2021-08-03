В центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам

Украли вазы-"гильзы".

В центре Кривого Рога повредили памятники чернобыльцам и погибшим под Иловайском воинам
Фото: facebook/Микола Колесник

В центре Кривого Рога, на Аллее Героев, вандалы повредили два памятника - чернобыльцам и погибшим под Иловайском бойцам.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Координационного совета ветеранов АТО с Днепропетровщины Николай Колесник.

На опубликованных фото видно, что с памятника погибшим во время Иловайской операции были украдены металлические "гильзы"-вазы, в которые ставили цветы.

Фото: facebook/Николай Колесник

Фото: Ринат Н.

На памятнике чернобыльцам были разрушены элементы отделки.

"Сегодня был поврежден памятник чернобыльцам и были украдены гильзы от Иловайского памятника, в гильзы ставили цветы. Все это произошло на аллее Героев, центр города, рядом с Металлургическим райисполкомом... Обращаюсь к правоохранителям, особенно к тем, кто контролирует нелегальные пункты приемки металлолома, сделайте все, чтобы те, кто это сделал были хотя бы установлены и фамилии обнародованы, и чтобы гильзы были возвращены к памятнику, а изуродованный памятник Чернобыльцам возобновлено. Сутки хватит?", - написал Колесник.

Напомним, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве мужчина уничтожил все бархатцы с цветников.

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