Если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского, - ОП

Президент Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

По этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что в Офисе президента внимательно следят за выводами полиции.

"Мы внимательно следим за выводами полиции, президент, конечно, держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси, и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда на это будет реакция президента.

Напомним, утром 2 августа в Киеве исчез один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов. Утром 3 августа его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Полиция рассматривает две версии смерти белорусского активиста - совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства.

Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.