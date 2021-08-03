Корниенко: "Украине нужно возвращать славу устричного гиганта"

Глава "Слуги народа" посетил устричную ферму на Николаевщине.

Корниенко: "Украине нужно возвращать славу устричного гиганта"
Олександр Корнієнко
Фото: "Слуга народу"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко посетил первую в Украине устричную ферму, которая расположена на Тилигульском лимане.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"В далекие времена юг Украины был крупнейшим экспортером устриц в мире. Сейчас Украине нужно возвращать славу устричного гиганта", - отметил Корниенко.

Он также добавил, что соленость воды в лимане создает благоприятные условия для выращивания устриц.

"Украина с такими природными объектами как Тилигульский лиман может быть мировым лидером по производству различных аквакультур, в первую очередь устричных. Это полностью экологическое производство, здесь вообще нет загрязнения и никакого вреда для экологии. Во времена РоSSийской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. Украине нужно возвращать славу устричного гиганта. Будем выращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристическо-промышленного кластера", - сказал Корниенко.

Он добавил, что государство должно заботиться о том, чтобы правила ведения бизнеса были прозрачными, а органы контроля не оказывали давления на предпринимателей.

В рамках рабочей поездки в Николаевскую область он также осмотрел дорогу от трассы М-14 до села Украинка, которая ведет к устричной ферме. Сейчас она нуждается в капитальном ремонте и усложняет путь к туристическому объекту.

Напомним, компания "Устрицы Скифии" основана частным предпринимателем из Киева 2014 года. На сайте компании указано, что их цель - "возродить культуру потребления устриц на территории Черноморского бассейна". Одна из устричных ферм компании расположена в Коблевской ОТГ, в селе Червоноукраинка Березанского района Николаевской области.

В 2018 году правоохранители изъяли 1200 устриц, принадлежащих компании. После этого тогдашний генпрокурор Юрий Луценко пообещал наказать "наезжающих" на ферму.

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