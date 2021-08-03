Кабмин определил и.о. премьера в случае отсутствия Шмыгаля

Исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Алексей Любченко.

Кабмин определил и.о. премьера в случае отсутствия Шмыгаля
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вице-премьер-министров Украины. Так, в случае отсутствия премьера Дениса Шмыгаля, его обязанности будет выполнять первый вице-премьер-министр Алексей Любченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 июля 2021 №790.

Ранее в случае отсутствия премьера его обязанности исполнял вице-премьер Алексей Резников.

Это было связано с тем, что в правительстве не было первого вице-премьера.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила руководителя Государственной налоговой службы Любченко первым вице-премьером, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. О кандидатуре Любченко на эту должность стало известно сразу после появления информации о скорой отставке Игоря Петрашко. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что "Любченко в должности руководителя ГНС увеличил поступления за счет правильного построения процессов и администрирования".

Премьер-министр Шмыгаль также поручил новому министру экономики возобновить работу Комитета по назначениям.

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