Шкарлет: возвращение к дистанционке не рассматривается, но не исключается

Школы и детсады будут работать при вакцинации 80% персонала.

Шкарлет: возвращение к дистанционке не рассматривается, но не исключается
Фото: Макс Требухов

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что возвращение к дистанционному обучению пока не рассматривается, но не исключается.

Об этом он сказал в интервью "Слову и делу".

"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет", - заявил Шкарлет, отвечая на вопрос о возможности дистанционного образования с сентября.

В то же время он признал, что распространение дельта-штамма коронавируса может изменить планы МОН. "Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - сказал Шкарлет.

Он напомнил, что нынешний план правительства предусматривает очное обучение по любой эпидемической ситуации при вакцинации 80% персонала.

"У нас сегодня, например, в Киевской области 90% вакцинировано. Дошкольное образование, средние внешкольные учреждения - 31% уже вакцинировано в целом. Но есть заведения, где 90% вакцинированы, есть заведения, где 70%, есть заведения, где 7% вакцинированы. Страна не однородна. Я на днях, например, был в Житомире, то Житомирский городской совет и коллеги, которые отвечают за образование, очень положительно восприняли то, что есть норма о 80%, которая позволяет даже в красной зоне выходить на очный процесс обучения. Это стимулирует родителей, и уже родители могут стимулировать педколлективы, для того, чтобы вакцинироваться и выводить детей на полноформатное обучение", - сказал Шкарлет.

Он подчеркнул, что сфера образования очень контактная и даже если дети, возможно, болеют меньше, они все равно являются потенциальными переносчиками вируса.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения заявило, что за месяц до начала учебного года в Украине вакцинировали от ковида уже 51% педагогов.

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