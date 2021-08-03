Соратницу Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Любовь Соболь признали виновной в призывах к нарушению карантина.

Соратницу Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы
Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Юристку роSSийского "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь признали виновной в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По словам ее адвоката, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и области, ей необходимо отмечаться в органах три раза в месяц.

Как сообщает "Медиазона", Соболь - одна из девяти фигурантов так называемого "санитарного" дела. Оно касается сообщений, опубликованных в социальных сетях, где содержались призывы выйти на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.

Поэтому, по мнению сотрудников Следственного комитета РоSSии, в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, что создало угрозу "массового заболевания людей". Любовь Соболь отрицает свою вину. По ее словам, следствие не нашло ни одного человека, который пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.

Соболь с января по апрель 2021 года находилась под домашним арестом, который затем смягчили на ночной домашний арест с запретом на пользование интернетом.

Напомним, что это уже второй приговор Соболь.

В апреле ее приговорили к году исправительных работ условно за проникновение в квартиру фээсбэшника из "группы убийц Навального".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Участники отбора на должность директора БЭБ подделывали справки от психиатра, - глава конкурсной комиссии МиловановУчастники отбора на должность директора БЭБ подделывали справки от психиатра, - глава конкурсной комиссии Милованов
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмыЭкс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы
В Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против УкраиныВ Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против Украины
Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за госизменуЖителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену
Обвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдалиОбвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдали
Зеленский подписал закон о лишении свободы за ложь в декларацияхЗеленский подписал закон о лишении свободы за ложь в декларациях
СНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограниченияСНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограничения
Дания снимает ограничения на въезд для украинцевДания снимает ограничения на въезд для украинцев
Высшая судебная инстанция ЕС подтвердила ограничения на использование "Газпромом" газопровода OPALВысшая судебная инстанция ЕС подтвердила ограничения на использование "Газпромом" газопровода OPAL
Детективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взяткиДетективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взятки
ВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов ГенпрокуратурыВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов Генпрокуратуры
Последние новости
Подгружаем последние новости