Соратницу Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы

Юристку роSSийского "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь признали виновной в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По словам ее адвоката, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и области, ей необходимо отмечаться в органах три раза в месяц.

Как сообщает "Медиазона", Соболь - одна из девяти фигурантов так называемого "санитарного" дела. Оно касается сообщений, опубликованных в социальных сетях, где содержались призывы выйти на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.

Поэтому, по мнению сотрудников Следственного комитета РоSSии, в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, что создало угрозу "массового заболевания людей". Любовь Соболь отрицает свою вину. По ее словам, следствие не нашло ни одного человека, который пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.

Соболь с января по апрель 2021 года находилась под домашним арестом, который затем смягчили на ночной домашний арест с запретом на пользование интернетом.

Напомним, что это уже второй приговор Соболь.

В апреле ее приговорили к году исправительных работ условно за проникновение в квартиру фээсбэшника из "группы убийц Навального".