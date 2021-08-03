?Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева

Киевская городская прокуратура взяла под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту смерти 26-летнего главы организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Согласно постановлению, дальнейшее досудебное расследование по данному производству поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Шишова, который пропал вчера в Киеве , нашли повешенным сегодня около 8:00 утра на территории парка в Святошинском районе. Тело было найдено неподалеку от его места жительства. Рядом был найден мобильный телефон. Накануне от сожительницы Шишова поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса, будут проверены все возможные версии. Картина события будет установлена после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни", - отметили в прокуратуре.

На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия.

Напомним, утром 2 августа в Киеве пропал один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов. Утром 3 августа его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов - один из основателей "Белорусского дома в Украине". Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.