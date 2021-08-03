Залужный сорвал поездку Разумкова в зону ООС

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 3 августа, собирался посетить зону проведения операции объединенных сил, но накануне вечером главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный запретил ее.

"Информируем, что визит главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в зону проведения операции объединенных сил, запланированный на 3 августа, был отменен. Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции объединенных сил", - сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Разумков собирался ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС и пообщаться с местными жителями и военнослужащими.

Напомним, что в минувшую пятницу в Донецкую область приехало все руководство государства во главе с президентом Владимиром Зеленским - там происходило выездное заседание СНБО.

Разумков его пропустил, потому что имел собственную командировку в Одесскую и Николаевскую области.