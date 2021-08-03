Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко

"Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине".

Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Віталій Шишов
Фото: t.me/beldomua

Депутаты Европарламента отреагировали на убийство в Киеве руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. По их мнению, за убийством белорусского активиста в Украине стоит режим Александра Лукашенко.

"Еще один ночной кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине", - написала немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон.

Another nightmare. Nobody is safe. #Belarus #Lukashenka #Killing his own people. This time in #Ukr https://t.co/4Mw9CZsU0r

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) August 3, 2021

Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс отметил, что "убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко".

Он вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году и добавил, что, по его мнению, за ним также стоят спецслужбы Беларуси.

Killing of Belarusian citizen Vitaliy @Shishov, head of the NGO @Belarusian House in @Ukraine yet another act of international terrorism by @Lukashenka regime. Investigative journalist Pavel @Sheremet was murdered in 2016 with Belarus KGB behind.

— Petras Austrevicius (@petras_petras) August 3, 2021

Напомним, 26-летний Виталий Шишов вчера утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Сегодня его нашли в одном из киевских парков повешенным со следами избиения на лице.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по статье умышленное убийство и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

"Белорусский дом в Украине", основателем и главой которого был Шишов, заявил, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

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