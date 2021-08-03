Зеленский: Крым вернется домой, это вопрос времени

"Это никогда не будет роSSийской территорией, просто никогда".

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым рано или поздно будет освобожден из-под роSSийской оккупации.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом", фрагмент которого выложили в социальных сетях утром 3 августа.

"Вот эти люди, которые оккупировали, - они никогда не будут, знаете, они никогда не будут любить Крым так, как любим мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство, для тебя эти рапаны - вкусные. И ты, когда ешь эти рапаны ... я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так на зубах. Это же невозможно привить. Это мое, я этот Крым знаю", - сказал Зеленский во время интервью.

"Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их здесь не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет роSSийской территорией, просто никогда. Нельзя в голову прошить татарам и сказать: "Да нет, здесь вас не было, там была депортация - это все, значит, придумали". Но невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переименуйте - Ялту и тому подобное. Сотрите эту историю. Но невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - заявил президент Украины.

Напомним, РоSSия оккупировала Крым весной 2014 года на фоне бегства президента Виктора Януковича, после того как в регионе прошел незаконный референдум о "самоопределении". Согласно данным РФ, за вхождение полуострова в состав РоSSии проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе - 95,6%.

Мировое сообщество не признало результатов референдума, и из-за захвата Крыма против РФ ввели несколько пакетов санкций Евросоюза и США.

Украина считает Крым временно оккупированным.

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