НАБУ завершило расследование дела против судьи из Днепра

За получение 2,5 тыс. долларов грозит лишение свободы.

НАБУ завершило расследование дела против судьи из Днепра
Фото: САП

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против судьи Днепропетровского районного суда Лали Новик, и 2 августа открыло ей материалы дела для ознакомления.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Расследование в отношении разоблаченной на получении неправомерной выгоды судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области завершено. 2 августа стороне защиты открыто материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится на сайте Бюро.

Судьи инкриминируют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу. Ее разоблачено "на горячем" 7 июня 2021 года.

Напомним, что за последние месяцы Высший антикоррупционный суд вынес ряд обвинительных приговоров судьям, которых задерживало НАБУ.

В марте ВАКС назначил 5 лет лишения свободы судьи из Закарпатья за взятку в 15 тыс. гривен, а судьи из Днепра - 3,5 года за злоупотребление влиянием.

В начале июня судья из Броваров получила 6 лет за взятку в тысячу евро, а бывший судья из Ковеля отделался штрафом за взятку 4 тыс. гривен.

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