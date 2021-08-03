Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистке ВСП

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы.

Об этом сообщается в карточках соответствующих законопроектов.

Речь идет, в частности, о законопроекте №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский ветировал его 8 июля, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.

Второй законопроект №5068 касается очистки Высшего совета правосудия. Будет создана комиссия по этике с международными экспертами, которая будет проверять доброчестность членов ВСП.

Связанный с ним законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Напомним, что принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ .

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина выполнила условия для получения второго транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда.