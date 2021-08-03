СБУ вернула в Мининфраструктуры захвачен рейдерами Государственный реестр моряков

Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Реестр был под контролем посторонних лиц, которые использовали его для коррупционных схем, сообщили в пресс-службе СБУ .

Двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении. Начальник управления Департамента кибербезопасности Илья Витюк сообщил, что скоро "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.

"Двум агентам - посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с целью дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц", - отметил он.

По словам Витюка, СБУ "сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков".

"То есть людям не надо будет давать по 3-8 тыс. взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство сделает невозможным любые схемы в будущем", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе кибер-специалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Злоумышленники захватили реестр, что позволяло незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

Ориентировочно сумма денег, которую преступники получали ежегодно, достигала более $150 млн.