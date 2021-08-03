НАБУ предупредило СБУ об уголовной ответственности за сокрытие Чауса

Экс-судью ждут на допросах и в суде.

Национальное антикоррупционное бюро требует от Службы безопасности Украины обеспечить явку бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на заседание Высшего антикоррупционного суда и на допросы к детективам НАБУ.

Об этом говорится в требовании, направленном НАБУ в СБУ в понедельник, 2 августа.

"Требуем обеспечить доставку задержанного на следующее судебное заседание, которое состоится 4 августа в 14.00 в помещении Высшего антикоррупционного суда ... для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, требуем обеспечить явку подозреваемого к старшему детективу Национального бюро Нестеренко А.И. для допроса в качестве подозреваемого и вручения процессуальных документов в уголовном производстве", - говорится в документе.

Бюро предупредило, что сокрытие информации о местонахождении экс-судьи является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий.

"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого наблюдаем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона", - заявили в НАБУ.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус пропал в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . С тех пор его местонахождение не сообщалось.