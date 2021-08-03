Великобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкер

Соединенное Королевство, США и Израиль считают, что именно Иран стоит за атакой на корабль.

Великобритания и Иран взаимно вызвали послов из-за атаки на нефтяной танкер
Фото: УП

Великобритания вызвала иранского посла на фоне скандала вокруг атаки на нефтяной танкер MT Mercer Street в Индийском океане. Иран пошел на аналогичный шаг. Об этом пишет BBC.

Соединенное Королевство, США и Израиль считают, что именно Иран стоит за атакой на корабль, в результате которой погибли два человека. Иран опровергает эти обвинения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "Ирану следует признать последствия того, что они сделали" и назвал инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного представителя в Румынии (во время атаки погиб один гражданин этой страны), чтобы выразить протест по поводу предъявленных обвинений.

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что Иран без колебаний будет отстаивать национальные интересы и отреагирует на любой "возможный авантюризм".

Атака на танкер MT Mercer Street, эксплуатируемый израильской компанией, произошла 29 июля в Индийском океане. В результате нападения с беспилотников погибли два члена экипажа - граждане Румынии и Великобритании.

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