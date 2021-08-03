Оккупанты уже трижды с начала суток обстреляли позиции украинских войск на Донбассе

2 августа враг семь раз нарушил режим прекращения огня.

Оккупанты уже трижды с начала суток обстреляли позиции украинских войск на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 2 августа, в районе операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

По состоянию на 7:00 3 августа оккупанты уже трижды с начала суток обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку от Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Около Пивденного и Новолуганского роSSийские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Орехова роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Сегодня около Золотого-4 вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении Светлодарска враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - отмечается в утренней сводке.

Напомним, что в воскресенье, 1 августа, роSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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