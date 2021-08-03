В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"

С вопросом о репертуарной политике театров "обратилась группа товарищей".

В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"
Російська актриса Лія Ахеджакова
Фото: twitter.com

Общественный совет при Министерстве культуры РоSSийской Федерации проведет слушания и проверит репертуар русских театров "в части соответствия стратегии национальной безопасности".

Об этом рассказал председатель совета Михаил Лермонтов, сообщает Настоящее время.

По словам Лермонтова, речь идет о духовно-нравственные и патриотические ценности. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие могут быть последствия.

Лермонтов рассказал "Интерфаксу", что с вопросом о репертуарной политике театров в совет "обратилась группа товарищей". Точные сроки обсуждения еще не определены.

"У нас есть предметный вопрос - соответствие государственной политике того, что делают наши деятели культуры, причем на деньги государства", - подчеркнул Лермонтов.

Ранее глава Следственного комитета РоSSии Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современник" "Первый хлеб" на предмет образы ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращения представителей общественности и публикации в СМИ", а "отрицательная реакция общественности вызвана тем, что во время одного из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

До этого общественная организация "Офицеры РоSSии" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлевское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".

Ранее глава движения "Ветераны РоSSии" Виктор Рыжаков заявил, что "художественный руководитель театра "Современник" и польский режиссер спектакля "Первый хлеб" Бениамин Коц должны публично попросить прощения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания народной артистки РоSSийской Федерации".

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