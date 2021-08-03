Нардеп Лерос заявил, что Зеленский встречался с судьей Чаусом. У президента опровергли

Встреча якобы состоялась "до того, как Чаус официально нашелся".

Народный депутат Гео Лерос утверждает, что президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом после того, как последнего похитили в Молдове и тайно переправили в Украину.

Как сообщил Лерос в Facebook, встреча состоялась "до того, как Чаус официально нашелся".

"После того, как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте, что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти", - написал Лерос, ссылаясь на собственный источник.

Информацию о встрече в эфире телеканала “Прямый” озвучил также бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. По словам политика, таких встреч было две.

"По некоторой информации, он (Зеленский - ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно", - сказал Рябошапка.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров факт такой встречи опроверг.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом”, - написал Никифоров в Facebook.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ . Как сообщалось, ВАКС будет выбирать меру пресечения Чаусу 4 августа.