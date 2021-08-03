Главаря боевиков Безлера будут судить в Украине за убийства и пытки

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главаря одного из незаконных вооруженных формирований так называемой “ДНР” Игоря Безлера по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ , в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

Действия обвиняемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права. За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и находится в запасе, на Крымском полуострове". За день до этого Генеральная прокуратура Украины вынесла Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

По данным Bellingcat, позже Безлер получил новый паспорт на имя Игоря Николаевича Берегового (дата рождения - 30 декабря 1965 года) и теперь живет в Симферополе.